Mladi za podnebno pravičnost pozivajo javno RTV k televizijskem prenosu petkovega podnebnega protesta

Ljubljana, 2. marca - Mladi za podnebno pravičnost so dan pred podnebnim protestom, na katerem bodo znova zahtevali zeleni prehod in podnebno pravičnost, na RTV Slovenija naslovili poziv, da bi dogodek prenašala v živo. Kot so dejali, bi s tem zadostili javnemu interesu, mladim pa zagotovili pravično obravnavo. TV Slovenija bo dogodek prenašala na tretjem programu.