Mladi za podnebno pravičnost odločno v bran vodi

Maribor, 3. maja - V civilni iniciativi Za pitno vodo, kjer so doslej zbrali več kot 11.000 podpisov za referendum o zakonu o vodah, pozivajo ljudi, naj ne odlašajo z oddajo svojega podpisa, saj gre za usodo vode in s tem preživetje bodočih generacij. Še posebej mladi so se močno angažirali in pomagajo zbirati podpise v številnih krajih po Sloveniji, tudi v Mariboru.