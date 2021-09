Mladi v novi globalni podnebni protest

Ljubljana/London, 24. septembra - Gibanje Petki za prihodnost danes znova pripravlja globalne podnebne proteste, v katerih bodo zahtevali večplastno podnebno pravičnost. "Podnebna kriza ne obstaja v vakuumu," so opozorili in dodali, da so različna prizadevanja in osvobajanja medsebojno povezana. Stavki se pridružujejo tudi Mladi za podnebno pravičnost.