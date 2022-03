Mladi v Ljubljani, Mariboru in Kopru opozarjali na podnebne spremembe

Ljubljana/Koper/Maribor, 25. marca - Planet mora imeti prednost pred kapitalom, je bilo mogoče danes slišati v Ljubljani, Mariboru in Kopru, kjer so mladi izvedli podnebni štrajk. V gibanju Mladi za podnebno pravičnost so ob tem na slovenske župane in stranke, ki sodelujejo v parlamentarnih volitvah, poslali zahteve za boljšo prihodnost.