Mladi za podnebno pravičnost zahtevajo odstop ministra Vizjaka

Ljubljana, 13. julija - V gibanju Mladi za podnebno pravičnost zahtevajo odstop okoljskega ministra Andreja Vizjaka, saj menijo, da to nalogo opravlja nevestno in nestrokovno, je na današnji izjavi za medije dejal predstavnik gibanja Jan Štrukelj. Na ministrstvu so v odzivu za STA zapisali, da si bo minister še naprej prizadeval za ohranjanje okolja, narave in voda.