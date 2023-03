Mladi za podnebno pravičnost pozivajo javno RTV k televizijskem prenosu petkovega podnebnega protesta

Ljubljana, 2. marca - Mladi za podnebno pravičnost so dan pred petkovim podnebnim protestom, na katerem bodo znova zahtevali zeleni prehod in podnebno pravičnost, na pristojne na javni RTV Slovenija naslovili poziv, da bi dogodek prenašali v živo. Kot so dejali, bi s tem zadostili javnemu interesu, mladim pa zagotovili pravično obravnavo.