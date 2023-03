Migranti v Tuniziji po predsednikovih izjavah v negotovem položaju

Tunis, 1. marca - Potem ko je tunizijski predsednik Kais Saied pretekli teden napovedal ukrepanje proti nezakonitim migrantom iz podsaharske Afrike, so se mnogi izmed njih znašli v negotovem položaju. Številni so ostali brez strehe nad glavo in taborijo pred veleposlaništvi svojih držav. Nekateri so že zaprosili za repatriacijo.