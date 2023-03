Na dan komemoracije žrtev brodoloma v Kalabriji reševalci našli še eno truplo

Rim, 1. marca - Italijanski reševalci so danes našli truplo deklice, ki je umrla v nedeljskem brodolomu pred obalo Kalabrije, s čimer je število smrtnih žrtev nesreče naraslo na 67. Iz morja je bilo doslej rešenih okoli 80 ljudi, domačini in preživeli migranti pa so se danes udeležili komemoracije žrtev v športni dvorani v mestu Crotone, nedaleč od kraja nesreče.