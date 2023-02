Srbski taksist prevažal ilegalne migrante

Nova Gorica, 28. februarja - Policisti postaje prometne policije Nova Gorica so v nedeljo med nadzorom prometa na hitri cesti Razdrto-Nova Gorica ustavili srbskega taksista, ki je prevažal tri tuje državljane. Po opravljenem postopku so 22-, 23- in 29-letni državljani Rusije, ki so v Slovenijo prišli nezakonito, izrazili namero, da bodo zaprosili za mednarodno zaščito.