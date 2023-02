S prerazporeditvijo v državnem proračunu bo več sredstev za prejemke upokojencem in institucionalno varstvo

Ljubljana, 23. februarja - Vlada je na današnji seji v okviru finančnega načrta ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prerazporedila sredstva v skupni višini približno šest milijonov evrov. Sredstva bodo namenjena za plačilo prejemkov upokojencem in za sofinanciranje stroškov institucionalnega varstva in pomoči na domu, so sporočili z vlade.