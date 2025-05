Osnova za cene dolgotrajne oskrba na domu po navedbah ministrstva podatki izvajalcev samih

Ljubljana, 14. maja - Na ministrstvu za solidarno prihodnost na očitke Skupnosti občin Slovenije (SOS) o prenizkih cenah dolgotrajne oskrbe na domu zatrjujejo, da so osnova za določitev cen dejanski podatki, ki so jih posredovali izvajalci sami. Cene tudi niso končne, njihovo usklajevanje bo namreč reden in sistemski proces, so zapisali v odzivu za STA.