V Turčiji več kot 260 ur po potresu iz ruševin rešili tri moške

Gaziantep, 17. februarja - Več kot 260 ur po potresu so v mestu Antakya na jugu Turčije iz ruševin potegnili še štiri preživele, med njimi 14-letnika. Po kar 278 urah so rešili tudi 45-letnika, so danes sporočile turške oblasti. Silovit potres, ki je 6. februarja prizadel jugovzhod Turčije in severozahod Sirije, je po najnovejših podatkih zahteval več kot 45.000 življenj.