Število smrtnih žrtev potresov v Turčiji in Siriji preseglo 42.000

Ankara, 16. februarja - Število smrtnih žrtev katastrofalnih potresov, ki so prejšnji teden prizadeli Turčijo in Sirijo, se je po zadnjih podatkih povzpelo nad 42.000. V Turčiji so našteli že 36.187 mrtvih, v Siriji pa za zdaj beležijo najmanj 5900 mrtvih. Turške oblasti so dodale, da je bilo ranjenih 100.000 ljudi, regijo pa je prizadelo več kot 4300 popotresnih sunkov.