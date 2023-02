ZN pozivajo k vplačilu 370 milijonov evrov za pomoč žrtvam potresa v Siriji

New York/Alep, 14. februarja - Združeni narodi so danes države po svetu pozvali k vplačilu dobrih 370 milijonov evrov za pomoč žrtvam uničujočih potresov v Siriji, ki so po zadnjih podatkih v tej državi in sosednji Turčiji skupno terjali več kot 35.000 življenj. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je ob tem napovedal, da bodo kmalu pripravili podoben poziv tudi za Turčijo.