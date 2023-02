WHO: Potres v Turčiji najhujša naravna nesreča stoletja v Evropi

Koebenhavn/Ženeva, 14. februarja - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je uničujoči potres, ki je prizadel jugovzhod Turčije in dele Sirije, označila za "najhujšo naravno nesrečo" v zadnjih sto letih na območju Evrope in pozvala k pomoči. Združeni narodi pa so opozorili, da je bilo v potresu prizadetih več kot sedem milijonov otrok, na tisoče pa bi jih lahko umrlo.