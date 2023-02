Združeni narodi za pomoč Turčiji po potresu potrebujejo milijardo dolarjev

New York, 16. februarja - Združeni narodi so danes pozvali k zagotovitvi milijarde ameriških dolarjev (940 milijonov evrov) za pomoč Turčiji po uničujočem potresu, ki je prizadel tudi Sirijo. S sredstvi bodo pomagali 5,2 milijona ljudem in omogočili humanitarnim organizacijam, da hitro povečajo podporo pri zagotavljanju preskrbe s hrano in vodo, izobraževanja in zatočišč.