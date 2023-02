Minister Arčon s predsednikom FJk Fedrigo tudi o zastopanosti manjšine

Trst, 17. februarja - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je danes v Trstu srečal s predsednikom dežele Furlanije-Julijske krajine (FJk) Massimilianom Fedrigo. Med drugim sta spregovorila o zastopanosti manjšine in posodobitvi statuta FJk. Ena od tem pogovorov je bil tudi projekt evropske prestolnice kulture leta 2025 v obeh Goricah.

Minister Arčon je s predsednikom dežele, Fedrigo spregovoril o vrsti aktualnih tem, ki zadevajo Slovenijo in Furlanijo-Julijsko krajino, ter o odprtih vprašanjih, s katerimi se srečuje tamkajšnja slovenska manjšina.

Sogovornika sta med drugim spregovorila o vprašanju zastopanosti slovenske manjšine in posodobitvi avtonomnega statuta dežele FJk. Letos namreč obeležujejo 60. obletnico od sprejetja statuta. Strinjala sta se, da bi ga veljalo posodobiti v luči ustreznega ovrednotenja tamkajšnjih manjšin, so sporočili iz Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Po poročanju Primorskega dnevnika bosta Slovenija in FJk z novim deželnim svetom, ki se bo oblikoval po bližnjih volitvah 2. in 3. aprila, spodbudili postopek za spremembo statuta, v katerega bi vključili omembo vseh treh jezikovnih manjšin v deželi ter da bi za slovensko narodno skupnost oziroma manjšine, ki so navzoče na ozemlju FJk, zagotovili zastopanost v deželnem parlamentu.

Minister Arčon je Fedrigi tudi prenesel pobudo, da okrepijo socio-psiho-pedagoško službo na Tržaškem in njeno razširitev na Goriško in Vidensko. Predsednika dežele FJk je pozval k čimprejšnji pravni ureditvi in razdelitvi Škrkove domačije, med Slovensko akademijo znanosti in umetnosti in deželo FJk, ki se vleče že nekaj let, so še sporočili iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Kot je v izjavi za novinarje poudaril Arčon, je bil namen današnjega obiska na sedežu deželne vlade v Trstu, da se v imenu slovenske vlade zahvali predsedniku Fedrigi za dosedanje delo in trud v korist slovenske narodne manjšine v Italiji, pri čemer je poudaril aktivnosti v smeri pretočnosti meje med državama.

"Gre za zelo pomembno območje, kjer se prepletajo različni narodi in kulture," je dejal minister in poudaril, da je bila prav ta čezmejna povezanost izrednega pomena pri kandidaturi za evropsko prestolnico kulture, ki bo leta 2025 v Novi Gorici in Gorici.

To je bila sicer tudi ena od tem današnjega prvega srečanja med Arčonom in Fedrigo. Strinjala sta se, da je temu potrebno nameniti vso potrebno pozornost, beseda pa je tekla tudi o oblikah sodelovanja pri oblikovanju aktivnosti in izvedbi.

Minister se je pred srečanjem s Fedrigo sestal s senatorko Tatjano Rojc in predstavnikoma krovnih organizacij slovenske manjšine v Italiji, predsednico Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenijo Dobrila in predsednikom Sveta slovenskih organizacij Walterjem Bandljem, pa tudi z deželnima svetnikoma Markom Pisanijem in Danilom Slokarjem.