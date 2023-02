Minister Bešič Loredan o zdravstveni reformi tudi z državnimi svetniki

Ljubljana, 15. februarja - Minister Danijel Bešič Loredan je stanje zdravstvenega sistema in korake predvidene reforme danes predstavil državnim svetnikom. Ti so zanj imeli več vprašanj, med drugim glede zagotovitve boljših delovnih pogojev in poenotenja informacijskih sistemov. Minister je prepričan, da lahko s transparentnostjo rešimo veliko trenutnih težav v zdravstvu.