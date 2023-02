V Ljubljani v ambulantah za neopredeljene opredeljenih 1570 oseb

Ljubljana, 15. februarja - V Ljubljani je bilo v ambulantah za neopredeljene do petka opredeljenih skupaj 1570 oseb. Največ oseb je opredeljenih v dveh ambulantah v enoti Vič-Rudnik, in sicer 821. V enoti Šiška je v dveh ambulantah opredeljenih 381 oseb, v dveh ambulantah v enoti Moste-Polje 211, v enoti Bežigrad pa je opredeljenih 157 oseb, so sporočili iz ZD Ljubljana.