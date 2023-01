V januarju po Sloveniji predvidenih 12 ambulant za neopredeljene

Ljubljana/Maribor/Izola/Celje/Kočevje/Ribnica/Velenje/Koper, 25. januarja - Po Sloveniji je v tem mesecu predvidenih 12 ambulant za neopredeljene, ki so oz. bodo pacientom brez izbranega družinskega zdravnika na voljo v Ljubljani, Mariboru, Izoli, Celju, Kočevju, Ribnici, Kopru in Velenju, so objavili na spletni strani ministrstva za zdravje.