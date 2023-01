V dveh enotah ZD Ljubljana od danes še tri ambulante za osebe brez zdravnika

Ljubljana, 23. januarja - Potem, ko so v Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana v prejšnjem tednu v enoti Rudnik odprli prvi ambulanti za posameznike brez izbranega osebnega zdravnika, so danes začele delovati še tri take ambulante - dve v enoti Šiška in ena v enoti Polje. Po napovedih se bo v tem tednu odprla še ena tovrstna ambulanta, in sicer v enoti Center.