V ponedeljek ambulanti za neopredeljene še v enotah Polje in Bežigrad

Ljubljana, 27. januarja - V Ljubljani se v ponedeljek odpirata še dve ambulanti za neopredeljene, in sicer v enotah Polje in Bežigrad. V ZD Polje bo ambulanta sprva delovala ob ponedeljkih, sredah, četrtkih, petkih in sobotah, sprejemanje bolnikov pa bo potekalo ob njihovi obravnavi zaradi zdravstvenih težav, je danes povedal predstojnik enote Moste-Polje Igor Krunić.