V enoti ZD Ljubljana Rudnik od torka še druga ambulanta za neopredeljene

Ljubljana, 16. januarja - Potem, ko je v enoti Rudnik Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana danes z delovanjem začela prva ambulanta za neopredeljene, se v torek odpira še druga. V njej se bodo prednostno opredeljevali pacienti, ki so imeli v enoti Rudnik nazadnje izbranega zdravnika in imajo tam svojo zdravstveno dokumentacijo, so pri ZD Ljubljana zapisali na spletni strani.