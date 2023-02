Za boljšo vključenost žensk v znanosti potrebne družbene spremembe

pripravila Manca Ahčin

Ljubljana, 10. februarja - Od leta 2016 je 11. februar mednarodni dan žensk in deklet v znanosti, namen katerega je spodbuditi zanimanje žensk in deklet za znanost ter opozoriti na enakopravne možnosti v znanosti. Položaj žensk v znanstvenoraziskovalni sferi se sicer izboljšuje, za dosego popolne enakopravnosti pa so potrebne predvsem družbene spremembe, menijo znanstvenice.