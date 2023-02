Pirc Musar: Spodbujajte ženske za poklicno usposabljanje in študij naravoslovja

New York, 11. februarja - Spodbujajte ženske, da vstopajo v poklicno usposabljanje in študij naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike, je na petkovem zasedanju ob 8. mednarodnem dnevu žensk in deklet v znanosti, ki ga je na sedežu ZN v New Yorku organizirala fundacija The Royal Academy of Science International Trust (RASIT), dejala predsednica Nataša Pirc Musar.