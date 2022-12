Raziskava pokazala preobremenjenost žensk na podeželju

Ljubljana, 11. decembra - Skoraj polovica vprašanih žensk v raziskavi o enakosti spolov na podeželju je izrazila preobremenjenost v povezavi z nalogami in zadolžitvami, medtem ko je to izrazilo 16 odstotkov moških. Ti so v 80 odstotkih izrazili prepričanje, da so zadolžitve enakomerno razporejene, je pokazala raziskava Inštituta za proučevanje enakosti spolov.