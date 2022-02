Danes je mednarodni dan žensk in deklet v znanosti

Ljubljana, 11. februarja - Od leta 2016 je 11. februar mednarodni dan žensk in deklet v znanosti. Z mednarodnim dnem je Generalna skupščina OZN želela spodbuditi zanimanje žensk in deklet za znanost ter opozoriti na enakopravne možnosti v znanosti. Dekleta in ženske so namreč še vedno izključene iz polnega sodelovanja v znanosti, na svoji spletni strani sporoča OZN.