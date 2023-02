Energetska kriza se za zdaj ne kaže v morebitnem poslabšanju kakovosti zraka

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana, 14. februarja - Prvi podatki Agencije RS za okolje (Arso) kažejo, da je bil lani zrak z delci PM 10 manj onesnažen kot v letu 2021. K temu so predvsem prispevali vremenski pogoji, ocenjujejo na Arsu, kjer so ob energetski krizi pričakovali večjo onesnaženost zraka, a za zdaj tega ne opažajo. So pa vrednosti delcev PM 10 v zadnjih dneh povišane.