SOS za zrak: Maribor ob boljših rezultatih ne potrebuje več posebnega odloka

Maribor, 19. marca - V Mariboru se kakovost zraka izboljšuje. Ker so meritve več let zapored pokazale boljše rezultate, mesto ne potrebuje več posebnega vladnega odloka s programom ukrepov in spodbud za zmanjšanje onesnaženosti zraka. Še vedno so sicer razlike med deli občine; na Teznem in v središču mesta je preseganj mejnih vrednosti več kot pod Pohorjem.