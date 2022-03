SOS za zrak: V Murski Soboti se trudijo zmanjšati koncentracije škodljivih delcev

Murska Sobota, 26. marca - V Murski Soboti se s številnimi ukrepi trudijo zmanjšati onesnaženost zraka. Kljub temu so bile mejne koncentracije škodljivih delcev PM 10 v državi po nedokončnih podatkih Arsa lani največkrat presežene prav v tem mestu, in to 29-krat v Cankarjevi ulici. Na občini imajo zato pomisleke zaradi ukinitve odloka o načrtu za kakovost zraka.