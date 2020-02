SOS za okolje: Mejne koncentracije delcev PM 10 lani največkrat presežene v Celju

Ljubljana, 7. februarja - Po podatkih Agencije RS za okolje, ki še niso dokončni, je bila dnevna mejna koncentracija škodljivih delcev v zraku PM 10 lani največkrat presežena na merilnem mestu ob Mariborski cesti v Celju, in sicer 43-krat. To je tudi edina lokacija v Sloveniji, kjer so bile v letu 2019 mejne dnevne vrednosti presežene več kot dovoljenih 35-krat v letu.