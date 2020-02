Ljubljana, 7. februarja - Delci PM (angleško particulate matter) so mikroskopsko majhni drobci trdne ali tekoče snovi, razpršeni v zraku. Najpogosteje se izvajajo meritve delcev PM 2,5 s premerom manj kot 2,5 mikrometra in delcev PM 10 (premer od 2,5 do 10 mikrometrov), ki so zdravju najbolj škodljivi.