Podelili nagrade literarnega natečaja Mladike

Trst, 9. februarja - Na 51. literarnem natečaju revije Mladika sta prvi nagradi prejeli pisateljica Tadeja Krečič Scholten in pesnica Miljana Cunta. Skupno je na natečaj prispelo 58 prispevkov v prozi in 39 ciklusov pesmi, so danes sporočili iz Mladike.

Tadeja Krečič Scholten iz Ljubljane je prvo nagrado prejela za zgodbo z naslovom 2020.

"Pisateljica na izviren način opiše družinsko srečanje v pokovidnem času, ko privrejo na dan potlačena čustva. Spretno in domiselno, s stopnjevanjem napetosti poglobi odnose med družinskimi člani, ki niso zaprti med štiri zidove, ampak bi se v njih vsakdo zlahka prepoznal. Krečičeva svoje pisanje opremi tudi z duhovitimi prebliski," so zapisali v utemeljitvi.

Drugo nagrado prejme zgodba Časovne sledi. Avtorica je Darinka Kozinc iz Solkana, ki v zgodbi "občutljivo obravnava temo iz časa druge svetovne vojne. V ospredju sta družinski spomin in odpuščanje, ki je edini temelj, na katerem velja graditi sedanjost in medčloveške odnose. Kozinčeva k obravnavani vsebini pristopa spoštljivo in s prepričljivim peresom".

Tretjo nagrado je dobila zgodba Nenavaden prizor avtorja Boris Pangerca iz Doline pri Trstu. "Gre za večplastno motiviko z vrhuncem v zagonetnem prizoru, ki poveže dve življenji. Je pa zgodba tudi potovanje v čas neke vasi, ki živi po pradavnih zakonih in običajih. Avtor tenkočutno opisuje ruralni svet in njegove, tudi jezikovne posebnosti," je zapisano v utemeljitvi.

Komisija je tudi priporočila za objavo še novele Brez solz Leva Detele, Roža Piščanec Ksenije Čuić Bratina, Premiki v Kantasti Luke Školča, Mamica, želim živeti Primoža Vresnika in Junak Tadeje Krečič Scholten.

V kategoriji poezije je Miljana Cunta iz Ljubljane prejela prvo nagrado za cikel, ki je prispel pod geslom Svetloba v avgustu.

"Pesnica prikazuje begavo držo sodobnega človeka, ki prestopa zanesljive okvire vsakdana. Bremeni ga nepreglednost doživetij, razkrajajo ga negotovosti, žalostijo izgube, zasleduje starost. Izpoved je posredovana v melanholičnem tonu in prijetnem zvenu," so zapisali v utemeljitvi.

Drugo nagrado je prejel cikel pesmi Skozi tisočera okenca. Avtor je Borut Gombač iz Maribora. Kot so ob tem zapisali, je vprašanje, čigava je prihodnost, v poeziji Boruta Gombača osrednje izhodišče, preko katerega se pesnik dotakne raznolikih položajev človeka.

Tretja nagrada je bila podeljena haiku pesmim Snežna sova avtorice Klavdije KIA Zbičajnik Plevnik z Ravn na Koroškem. "Klavdija KIA Zbičajnik Plevnik je avtorica verižno prepletenih haikujev, ki se s ponavljanjem zadnjega verza vsake kitice zapletejo v venec in presenetijo bralca z oblikovno izvirnostjo ter pomensko drznostjo," so zapisali v utemeljitvi.

Komisija je v objavo priporočila še cikel pesmi Bela Andraža Poliča, cikel Pesmi njej Dragana Mitića, cikel pesmi Ane Kumperger, cikel pesmi Franja Frančiča in pesniški cikel Zlata jajca Petre Koršič.

Zamejska založba Mladika izdaja knjižni program in istoimensko revijo. Svoj sedež ima v središču Trsta. Svojo prvo knjigo je založba, ki je dotlej urejala in tiskala mesečnik Mladika, izdala leta 1961, ko je zagledala luč pesniška zbirka tržaške pesnice in pisateljice Brune Marije Pertot z naslovom Moja pomlad.

Glavni urednik založbe Marij Maver je leta 2011 prejel Schwentnerjevo nagrado za življenjsko delo v založništvu, ki jo vsako leto podeljujejo na osrednjem slovenskem knjižnem sejmu v Ljubljani. Ob svoji petdesetletnici je Mladika ustanovila pesniško zbirko Črnike, v katero uvršča najbolj imenitna dela domačih pesnikov, je zapisano na spletni strani založbe.