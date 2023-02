Primorske novice o plačah v javnem sektorju (3. 2.)

Ljubljana, 2. februarja - Jana Krebelj v komentarju Kako presekati slovenske absurde? piše o novih zahtevah po višjih plačah v javnem sektorju, ki so po avtoričinem mnenju posledica kakofonije, ki je nastala v plačni politiki. Avtorica meni tudi, da ni težko priti do zaključka, da je naš javni sektor predrag, ni pa mogoče očitati, da so vsi zaposleni v njem preplačani.