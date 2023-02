Demokracija o vladnih nazorih (2. 2.)

Ljubljana, 2. februarja - Metod Berlec v uvodniku Odebeljena vlada, ki oživlja duhove preteklosti piše o vladi Roberta Goloba, ki po novem šteje kar dvajset ministrstev in jo po avtorjevem mnenju še vedno daje nostalgija po nekdanji socialistični Jugoslaviji. Avtor meni tudi, da ukrepi in nazori nove vlade oživljajo partizanske mite in čas propadlega sistema.