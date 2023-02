Večer o združitvi NKBM in SKB banke (2. 2.)

Maribor, 2. februarja - Srečko Klapš v komentarju Prevzem piše, da je madžarska bančna skupina OTP dobila še zadnje in najpomembnejše soglasje slovenskega varuha konkurence za prevzem banke NKBM. Sledila bo združitev NKBM in SKB banke, ki pa bo po mnenju avtorja prinašala tudi sinergije. Več dilem pa je okoli vprašanj sedeža in imena banke.