Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. 2.)

Ljubljana, 2. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da v nekaterih panogah v Sloveniji primanjkuje delovne sile, tujci pa na delovno dovoljenje čakajo tudi več kot šest mesecev. Poročale so tudi o komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki je po odkritju ruskih vohunov danes obiskala Nacionalno obveščevalno-varnostno agencijo.