Finance o tveganju za blaginji ljudi (2. 2.)

Ljubljana, 2. februarja - Simona Toplak v komentarju Obupne politične odločitve piše, da je veliko sistemsko tveganje za blaginjo ljudi to, da ukrepov več ne sodimo po rezultatih, po tem, ali doprinesejo k blaginji in povečevanju premoženja in udobja ljudi. Meni, da jih sodimo po ideološki pravovernosti. To pa gre, dokler ne gredo ljudje na ulice.