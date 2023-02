Kupov sadre na Koroškem še niso odstranili, policija čaka izvedensko mnenje

Ljubljana/Slovenj Gradec, 1. februarja - Kmalu bo minilo leto dni od izbruha afere sadra na Koroškem, ko so kmetje v prepričanju, da gre za apno, na kmetijska zemljišča raztrosili industrijsko sadro, nekateri pa so jo še hranili na kupih. Zaradi pritožb so ti kupi še vedno na območju slovenjgraške občine. Tudi policija še ni podala napovedane kazenske ovadbe, saj čaka izvedensko mnenje.