Večer: Kupi sadre ostajajo v naravi, policija išče povzročitelja

Slovenj Gradec, 6. oktobra - Kupi nelegalno odložene sadre na kmetijskih zemljiščih na Koroškem so večinoma še vedno v naravi, kmetje so namreč uspeli s pritožbami zoper odločbe inšpektorata za okolje in prostor. Policija išče povzročitelja, do zdaj opravljene analize kmetijskih pridelkov pa niso pokazale povišanih vrednosti težkih kovin, danes poroča časnik Večer.