V zadevi sadra kaznivih dejanj osumljene štiri fizične in dve pravni osebi

Celje/Slovenj Gradec, 31. maja - V zvezi z nedovoljenim odlaganjem prek 500 ton sadre na kmetijskih zemljiščih na Koroškem so kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja osumljene štiri fizične in dve pravni osebi, so danes sporočili iz Policijske uprave (PU) Celje. Napovedali so vložitev kazenske ovadbe, osumljenim grozi zaporna kazen.