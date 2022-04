Okoljska inšpekcija zaradi bele snovi na njivah izdala sedem odločb, tudi Steklarni Rogaška

Slovenj Gradec, 15. aprila - Inšpektorici inšpektorata za okolje in prostor sta zaradi nezakonito odloženega belega materiala, ki ni namenjen gnojenju kmetijskih površin, na zemljiščih v občinah Dravograd in Slovenj Gradec, izdali sedem ureditvenih odločb. Med drugim je bila zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti izdana tudi Steklarni Rogaška, so sporočili iz inšpektorata.