Kmetje z inšpektoratoma o odstranjevanju sadre na Koroškem

Ljubljana, 11. maja - Predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) so s predstavniki Inšpektorata za okolje in prostor ter Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo govorili o odstranjevanju belega materiala s kmetijskih zemljišč na Koroškem. KGZS med drugim opozarja na stroške in postopek iskanja izvajalcev odstranitve odpadne sadre.