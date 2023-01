Sodišče presodilo, da je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi Tribušonu zakonita

Ljubljana, 31. januarja - Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je zavrnilo zahtevek igralca in nekdanjega profesorja na AGRFT Matjaža Tribušona in ugotovilo, da je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki jo je podala Univerza v Ljubljani, pravočasna, utemeljena in zakonita. Tribušona je igralka Mia Skrbinac obtožila spolnega nadlegovanja.