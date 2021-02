Na AGRFT v vednost prejeli prijavo Mie Skrbinac

Ljubljana, 17. februarja - Na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) so danes, kot so povedali za STA, v vednost dobili prijavo, ki jo je na Univerzo v Ljubljani (UL) zaradi spolnega nadlegovanja med študijem na akademiji vložila Mia Skrbinac. Dodali so, da profesor Matjaž Tribušon do nadaljnjega ne izvaja nobene neposredne pedagoške dejavnosti.