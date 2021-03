Jaz tudi v kulturi: Storilci spolnega nadlegovanja in nasilja so nosilci moči

pripravila Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 5. marca - V minulem letu so v Inštitutu 8. marec v sodelovanju z Mestom žensk izpeljali kampanjo #jaztudi v kulturi, v sklopu katere so zbrali 26 pričevanj o spolnem nadlegovanju in nasilju v kulturi. Na inštitutu tovrstna anonimna pričevanja v akciji #jaztudi zbirajo že tri leta, velik porast pričevanj pa so zaznali po razkritju igralke Mie Skrbinac.