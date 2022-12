Predstavnika univerze sodišču povedala, da bi bila ponovna zaposlitev Matjaža Tribušona neprimerna

Ljubljana, 14. decembra - Nekdanji profesor AGRFT Matjaž Tribušon, ki ga je Mia Skrbinac obtožila spolnega nadlegovanja, se ne more vrniti na prejšnje delovno mesto, sta sodišču danes povedala rektor ljubljanske univerze Gregor Majdič in dekan AGFRT Tomaž Gubenšek. Tribušon je nasprotno prepričan, da so vsi očitki zoper njega izmišljeni in si želi vrnitve na akademijo.