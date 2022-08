Prihodnji teden na sodiščih: Prvi popočitniški teden nabirka sodnih obravnav še nekoliko bolj skopa

pripravila Vanja Tekavec

Ljubljana, 14. avgusta - Sodne počitnice se iztekajo in prihodnji teden se z nekoliko počasnejšim tempom v sodne dvorane vračajo tudi nekateri odmevnejši primeri. V petek je med drugim predvidena obravnava v tožbi, s katero igralec Matjaž Tribušon izpodbija odpoved, ki so mu jo lani vročili na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo.