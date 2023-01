Bešič Loredan o zdravstveni reformi: Vsi izzivi so rešljivi, cilj učinkovit, digitaliziran in finančno vzdržen sistem

Ljubljana, 20. januarja - Vlada namerava pri reformi slovenskega zdravstva slediti zgledu Finske in Estonije. Cilj pa je učinkovit, digitaliziran in finančno vzdržen zdravstveni sistem, je danes pojasnil minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Vsi izzivi so po njegovih besedah rešljivi. Minister je predstavil tudi časovnico za nekatere ključne načrtovane spremembe.