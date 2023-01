Lajčak v Prištini od Kurtija pričakoval več razumevanja za predloge EU

Priština, 20. januarja - Posebni odposlanec EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslav Lajčak je danes v Prištini po srečanju s kosovskim premierjem Albinom Kurtijem dejal, da je od njega pričakoval več razumevanja do predlogov mednarodne delegacije za normalizacijo odnosov med Prištino in Beogradom. Poudaril je, da sestanek ni bil lahek.